إنجاز جديد.. مجلس الخدمات المالية يكشف نسبة الجوع والفقر في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشف مجلس الخدمات المالية الإسلامية في محافظة جدة، عن نسبة الجوع والفقر في السعودية، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى صفر في المئة، بفضل جهود المملكة في الحد من الفقر والجوع.

وأكد اهتمام حكومة المملكة بقطاع التعليم، والمساواة بين الجنسين فضلًا عن العدالة الاجتماعية، وفقًا لـ«الإخبارية».

وانطلقت اليوم أولى جلسات، أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دورتها الخامسة عشرة تحت شعار «التمويل الإسلامي والتحوّل الرقمي: موازنة الابتكار والمرونة»، التي يستضيفها البنك المركزي السعودي، وتستمر ثلاثة أيام، بمدينة جدة، وبمشاركة ممثلين للبنوك المركزية والمؤسسات المالية والجهات الرقابية من أكثر من 18 دولة وحضور قرابة 100 متحدث.

وحملت الجلسة التشاركية لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية عنوان «تعزيز البنية التحتية المؤسسية والسوقية لقطاع المالية الاسلامية تنفيذ المعايير التنظيمية والعمل المستقبلي» تحدث خلالها الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بيلو لاوال دانباتا، والأمين العام المساعد الدكتور رفقي إسماعيل، والأمين العام المساعد سهيل الزدجالي.

وفي بداية الجلسة استعرض الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الإنجازات التي حققها المجلس خلال السنوات الماضية، وملامح العمل المتواصل للمجلس في قياس الأثر المالي الاسلامي للدول الأعضاء؛ حيث يعمل المجلس على تقديم حلول ابتكارية وتطبيق المعايير.

وأوضح أن الاحصائيات تشير إلى نمو متواصل ومحفز لقطاع الخدمات المالية الإسلامية للدول الأعضاء خلال السنوات الثلاث الماضية؛ حيث حققت الدول الأعضاء 2.19 ترليون دولار في العام 2018، وفي 2019 حققت 2.44 تريليون دولار، فيما بلغ النمو في عام 2020 أكثر 2.70 ترليون دولار، مشيرًا إلى أن المجلس يضم أكثر من 80 سوقًا في العالم و98 جهة فاعلة في السوق، إلى جانب العديد من منظمات دولية.

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