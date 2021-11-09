6 خيارات لتصحيح الأوضاع المخالفة.. «مكافحة التستر التجاري» يوضح

الرياض - محمد عبدالله - حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، 6 خيارات متاحة لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري

ونشر البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، سلسلة تغريدات متتالية، أوضح من خلالها الخيارات المتاحة.

خيارات تصحيح الأوضاع

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الخيارات التي يمكن من خلالها صحيح أوضاع مخالفي النظام، وتتمثل هذه الخيارات في:

1- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي بالاتفاق بينهما من خلال أحد الخطوات التالية:

قيام أحد الطرفين بالتقدم عبر منصة تصحيح الأوضاع من خلال وزارة الاستثمار لحصول "غير سعودي" على رخصة استثمار حسب المتطلبات النظامية.

- قيام غير السعودي بالتقدم للحصول على الإقامة المميزة، ومن ثم استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي.

2- تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي وذلك بالاتفاق بينهما من خلال أحد الخطوات التالية:

قيام غير السعودي بالتقدم للحصول على رخصة استثمار عبر وزارة الاستثمار، حسب المتطلبات النظامية للمنشآت القائمة.

- قيام غير السعودي بالتقدم للحصول على الإقامة المميزة، ومن ثم استيفاء المتطلبات النظامية للحصول على الترخيص الاستثماري وفق نظام الاستثمار الأجنبي.

3- استمرار السعودي في ممارسسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وتسجيل ذلك لدى وزارة التجارة.

4- تصرف السعودي في المنشأة ويتم ذلك من خلال أحد الخيارات التالية:

- التصرف في المنشآة من خلال البيع أو التنازل عن ملكيتها لشخص أخر وفقًا للإجراءات النظامية، لدى وزارة التجارة.

- التصرف في المنشآة من خلال إغلاق / حل المنشآة وفقًا للإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة.

5- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة ويتم التصحيح بهذا الخيار وفقًا لأحكام نظام الإقامة المميزة واستكمال تصحيح الوضع والاستفادة من المزايا التي توفرها الإقامة المميزة والتي تشمل الحصول على الترخيص الاستثماري وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي.

6- مغادرة غير السعودي المملكة والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية بعد:

- تقديمه تعهد بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة.

- الإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإعلان.

تصحيح أوضاع المخالفين

وكشف برنامج مكافحة التستر التجاري، خطوات قيام المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري، بتصحيح أوضاعه، وذلك من خلال اتباع الإرشادات والتوجيهات التالية

- تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة والانتقال لبوابة النفاذ الوطني من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- اضغط على اختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية.

- اختر "خيار التصحيح" وقم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآة والأطراف المتضمنة.

- قم بمراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا.

- استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح.

وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قد أعلن في تغريدة سابقة، عن تمديد الفترة التصحيحية بمخالفي نظام مكافحة التستر ختى يوم 15/7/1443 هـ الموافق 16،2/2022م، موضحًا أن هناك خيارات متعددة لتصحيح أوضاع المخالفين.

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