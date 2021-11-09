فتح بوابة القبول والتسجيل لـ«الدبلوم والبكالوريوس» في الكلية التقنية للبنات بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض، فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.

وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض أسماء حكمي أن التقديم متاح للحاصلين على "شهادة الدبلوم المحددة في البوابة".

التخصصات المتاحة

يشمل برنامج البكالوريوس المسائي في تخصصات المحاسبة – الإدارة العامة.

المواعيد

تبدأ من يوم الأحد 2 / 4 / 1443 حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 4 / 1443هـ.

ويتاح للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، الالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي في تخصصات المحاسبة – الإدارة المكتبية، من يوم الأحد 16 / 4 / 1443هـ حتى يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ.

رابط التقديم

للراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط:

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