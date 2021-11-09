«أبشر» يوضح متطلبات خدمة تفوّيض الغير

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، متطلبات واشتراطات الاستفادة من خدمة تفوّيض الغير لمراجعة القطاع وتنفيذ الخدمات نيابة عن صاحبها.

وشاركت منصة أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية إنفوجراف، أوضحت من خلالها شروط وآلية الاستفادة من الخدمة.

اشتراطات تفويض الغير

وحددت منصة أبشر، شروط ومتطلبات الاستفادة من خدمة تفوّيض الغير لمراجعة القطاع وتنفيذ الخدمات، ويتطلب ذلك توافر الاشتراطات التالية:

- يجب ألا يقل عمر المفوض له عن 18 عامًا.

- يمكن للمفوض أن يصدر تفويضًا لمستخدم آخر لقطاع وخدمة محددة.

- لا يمكن تفويض أكثر من مفوض له على نفس الخدمة في نفس القطاع بنفس الفترة الزمنية من قِبل نفس المفوض.

- لا يمكن أن يكون المفوض له مقيم، إلا أنه يمكن للمقيم إصدار تفويض للمواطن.

- المدة الزمنية للتفويض هي 7 أيام من تاريخ إصدار التفويض.

- لا يمكن تفويض مطلوب أمنيًا أو متوفي.

وأوضحت المنصة أن الفئات المستفيدة من خدمة تفوّيض الغير لمراجعة القطاع وتنفيذ الخدمات هم المواطن والمقيم والمسجل والمفعل بمنصة أبشر.

وبينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، أن هذه الخدمة تمكن الأفراد من تفويض غيرهم لمراجعة القطاع وتنفيذ المعاملات بالنيابة عنهم.

وأشارت أبشر إلى أنه يمكن للفئات المستفيدة من الخدمة الوصول لها من خلال الدخول على المنصة والضغط على تفويض مراجعة القطاعات.

إعادة إنشاء كلمة المرور بأبشر

بينّت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، إجراءات وآلية قيام المستخدم بإعادة تعيين وإنشاء كلمة المرور للحساب الشخصي.

وأوضحت منصة أبشر، من خلال موقعها الإلكتروني، أنه في حالة عدم تمكن المستخدم من الدخول لحسابه لفقدان كلمة السر، فيتوجب عليه إتباع الخطوات التالية لإعادة إنشاء كلمة المرور:

- اختر تسجيل دخول

- اختر إعادة إنشاء كلمة المرور

- أدخل اسم المستخدم

- أدخل رقم هويتك ثم محتوى الصورة الرمزية

- أدخل رمز التفعيل المرسل إلى جوالك ورقم الهوية

- أدخل كلمة المرور الجديدة مع مراعاة شروط إدخال كلمة المرور الموجودة يسار الشاشة

- أكد كلمة المرور

- أجب عن السؤال السري

وأوضحت أبشر، أنه في حال عدم تمكنك من إتمام الخطوات السابقة، يتوجب عليك مراجعة أقرب مركز تفعيل لإعادة إنشاء كلمة المرور.

أبشر أفراد

وأوضحت منصة أبشر، أنه قد تجاوز عدد المستفيدين الموثقين بها الـ22 مليون مستخدم، يستفيدون بما تقدمه المنصة من خدمات تجاوزت الـ 280 خدمة متنوعة تقدم للمواطن والمقيم مقدمة عبر منصاتها الثلاث: (أبشر أفراد) و(أبشر أعمال) و(أبشر حكومة)؛ ما يسهل إجراء المعاملات الخاصة بهم.

وأشارت أبشر إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد) عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا):

وأضافت المنصة، إلى أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق أبشر أفراد، والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية:

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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