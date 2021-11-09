بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج وقت العدة

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، عن حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج وقت العدة.

وقال خلال لقاء على قناة «السعودية»، «إذا كان طلاقه إياها طلاقًا رجعيًا سواء في الطلقة الأولى أو الثانية يجوز لها أن تجلس معه وأن تتزين له لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرًا، فإذا أرادها بنية المراجعة فيجب عليها أن تستجيب».

وأضاف أن الطلقة الأولى تنتهي إذا قضت ثلاث حيضات؛ حيث له حق المراجعة خلال هذه المدة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح المرأة مطلقة، أما الطلقة الثانية فيكون الرجوع فيها سواء بالمراجعة أو عن طريق عقد بعد انتهاء عدتها.

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