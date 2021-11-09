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بالفيديو.. «المنيع» يوضح حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج وقت العدة

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الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، عن حكم إقامة المطلقة في بيت الزوج وقت العدة.

وقال خلال لقاء على قناة «»، «إذا كان طلاقه إياها طلاقًا رجعيًا سواء في الطلقة الأولى أو الثانية يجوز لها أن تجلس معه وأن تتزين له لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرًا، فإذا أرادها بنية المراجعة فيجب عليها أن تستجيب».

وأضاف أن الطلقة الأولى تنتهي إذا قضت ثلاث حيضات؛ حيث له حق المراجعة خلال هذه المدة وبعد انقضاء هذه المهلة تصبح المرأة مطلقة، أما الطلقة الثانية فيكون الرجوع فيها سواء بالمراجعة أو عن طريق عقد بعد انتهاء عدتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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