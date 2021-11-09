عضو سابق بالنيابة يحذر من مروجي بيع «عقارات الخارج» ويطالب بعقاب مشاهير السوشيال

الرياض - محمد عبدالله - طالب المحامي وعضو النيابة العامة سابقا، ماجد الموزان، بمعاقبة مشاهير السوشيال ميديا الذين يعلنون لشركات وهمية.

وأضاف، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية أن المعلن أحيانا يجهل النظام ويهمه المكسب ونفسه فقط؛ لذلك على الجهات المعنية أن تتدخل حتى لا يقع الناس ضحايا لذلك.

ونصح الموزان، المعلنين بألا يعلنون عن أشياء لا يعلمون عنها شيئا خصوصا فيما يتعلق بمجال العقارات، مطالبا إياهم بالإحاطة بمدى أحقية المواطن الخليجي أو السعودي في التملك بالخارج.

وأكمل، أن المشتري يجب أن يكون على وعي وحال الإعلان عن عقار في دولة معينة؛ يتم الذهاب إلى سفارة تلك الدولة في المملكة أو التواصل مع سفارة المملكة في الدولة الواردة بالإعلان للسؤال والاستفسار.

وأشار إلى أن المستهلك لا يعتد أحيانا إلا بالمعلن فقط، وحدث أن تعرض مواطنون للنصب من قبل المحتالين جرَّاء ذلك.

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