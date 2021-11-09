«موظفات يتسببن برفع الضغط».. بلاغ لـ«الصحة» بشأن خدمة الاتصال.. والوزارة تتفاعل

الرياض - محمد عبدالله - تلقت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بلاغًا من أحد المستفيدين بخصوص موظفات خدمة الاتصال لديها.

وقال مقدم البلاغ، إنَّ موظفات خدمة الاتصال سبب رئيسي لرفع الضغط، فيما أكَّدت الوزارة أن أي بلاغ وأي ملاحظة هي في محل اهتمام بمركز (937)، وطلبت التواصل عبر الرسائل الخاصة للمتابعة وتقديم الخدمة.

يُذكر أن القطاع الصحي حقق خلال المرحلة السابقة العديد من الإنجازات مثل تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بالاهتمام برقمنة القطاع، وإطلاق حزمة من التطبيقات (صحتي، موعد) وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة؛ حيث سيعمل برنامج التحول الصحي على تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته؛ ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا.

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