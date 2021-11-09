بينهم منتحلو صفة رجال الشرطة و5 مواطنين في مشاجرتين.. 26 متهما في قبضة «الأمن العام»

الرياض - محمد عبدالله - أعلن الأمن العام، اليوم الثلاثاء، القبض على 26 متهما من المواطنين والمقيمين ومخالفي الأنظمة.

وتم القبض على مواطن و10 مقيمين من الجنسية اليمنية ارتكبوا جرائم جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة وبلغت قيمة المسروقات مليون و704 آلاف و846 ريالا.

وشملت قائمة المقبوض عليهم 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو لمشاجرة بمحل تجاري، فضلا عن مواطنين قاما بمشاجرة جماعية وكان بحوزة أحدهما سلاح ناري.

كما تم القبض على مواطن ومقيم سوداني سرقا 3 مركبات واستخدموا في سرقة كيابل ومعدات كهربائية من منازل تحت الإنشاء.

وقبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمين (فلسطيني ويمني) ارتكبوا حوادث جنائية بانتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال والاستيلاء على مبالغ مالية.

وألقي القبض على مقيم يمني متغيب عن العمل جمغ أموالا وهربها إلى الخارج وبحوزته 266 ألفا و285 ريالا.

اقرأ أيضا:

النيابة العامة: حكم ابتدائي بالسجن سنة ونصف لمتهم ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بامرأة