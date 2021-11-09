العثور على مفقود ضاحية الدمام متوفيًا قرب منزله.. ووالده يكشف ملابسات الحادث

الرياض - محمد عبدالله - عثر على الطفل المفقود علي حكمي، متوفيًا بالقرب من منزله في الدمام، فيما كشف والده ملابسات الوفاة التي قال إنها طبيعية.

وقال والد الطفل، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن نجله اختفى بعد صلاة مغرب يوم الجمعة 5 نوفمبر، مشيرًا إلى أن من عادته أنه يخرج ليسير قليلا قرب المنزل.

وأوضح والد الطفل علي، أن الأسرة حاولت التواصل معه بعد صلاة العشاء دون جدوى، فأبلغت الجهات الأمنية بالواقعة.

وأشار إلى أنه في اليوم التالي، بحثت الأسرة عنه مع الإخوان والجيران، لتبدأ كثير من الشائعات في الانتشار، بينها الخطف والتي فاجأته.

وتابع أن أقاربه كانوا يمشطون المنطقة القريبة من المنزل، والتي لم نتوقع أنه متواجد فيها، مشيرًا إلى أنهم وجدوه عصر اليوم الثاني.

ونفى والد الطفل أن تكون الوفاة جنائية، مشيرًا إلى أنه اطلع على نتيجة تقرير الطب الشرعي الصادر لدى النيابة والذي أكد أن الوفاة طبيعية.

وحول ملابسات اختفاء منزله، قال والد الطفل، إن المنطقة التي عثروا على نجلهم فيها قريبة من المنزل، والتي لم يلاحظ أحد أن يكون الطفل فيها.