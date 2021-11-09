بالصور.. وزير الحج يطلع على مشروعات «كِدانة» بالمشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - زار وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم، مقر شركة كِدانة للتنمية والتطوير في مشعر منى، المطور الرئيس للمشاعر المقدسة وحماها والمملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

واطلع خلال الزيارة التي رافقه فيها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم بن حامد مؤمنة على الدور الريادي لكدانة في تنفيذ المشروعات التطويرية والتنموية للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، كما تجول على المشاعر المقدسة.

وتفقد خلالها عددًا من المشروعات، كالمخيم النموذجي الممتد على مساحة 3800م2 الذي يضم مخيمًا سكنيًا ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وهو منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، متضمنًا تطوير دورات المياه ومطبخًا مركزيًّا مصممًا وفق معايير محدده تمثل أفضل الممارسات للتنفيذ.

فيما اطلع على منشأة الجمرات، ومجمع دورات المياه النموذجية بمشعر منى المزودة بأحدث التقنيات الإنشائية، والمنفذة بأعلى معايير الجودة والاستدامة، ومواصفات السلامة والوقاية، بما يلبي حاجة وسلامة ضيوف الرحمن.

واختتم الجولة، بزيارة لمشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور (غار حراء)، الذي يضم معرض الوحي، ويحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل، باستخدام التقنيات الحديثة، ومتحف القرآن الكريم، وفيه تجربة فريدة للتعريف بكتاب الله من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات.

جدير بالذكر أن شركة كِدانة للتنمية والتطوير، تأسست بموجب الأمر الملكي بتاريخ 13/06/1441هـ القاضي بإنشاء شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة، لتمثل ذراعها التنفيذية، المعنية بتطوير المشاعر المقدسة، ويرأس مجلس إدارتها الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

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