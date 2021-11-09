القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل يملكها مواطن

فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بالرياض أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

تأشيرات الدخول للعمال مشروطة بامتلاك عقود موثقة وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل... نيوم: واس نيوم: واس 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط تهريب 1080 كيلوجراما من الحشيش في 4 مناطق أعلنت مكافحة المخدرات عن إحباط محاولات لتهريب (1.080) طن من مادة الحشيش المخدر، و(269512) قرص إمفيتامين مخدر، و(69.3) طن من مادة القات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

انخفاض قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 70% انخفض معدل طلبات التنفيذ المتعلقة بشيكات بدون رصيد الواردة إلى محاكم التنفيذ بنسبة 70% منذ مطلع العام 2018م وحتى العام الجاري... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديث الأنشطة العقارية في نظام التصنيف دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين لتصنيف منشآتهم في القطاعات الخاضعة للتصنيف بهدف تطوير حجم الأعمال عبر منصة... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديث متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في القطاع العسكري أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط مواطن بحوزته 123 كيلو جراما من القات المخدر صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة بدأت لجان منظمة لملتقيات التوظيف، بالتعاون مع غرف تجارية والضمان الاجتماعي، اتخاذ خطوات عملية لحرمان الشركات غير الجادة من حضور... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 04 ربيع الثاني 1443 هـ 04 ربيع الثاني 1443 هـ

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