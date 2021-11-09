شكرا لقرائتكم خبر 70 ساعة ترفيهية تبهج زوار موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدخول موسم الرياض 2021 يومه العشرين، منذ افتتاحه في 20 أكتوبر، تشهد الرياض زخما ترفيهيا يرضي الحواس ليبهج الزوار بإطلالات خلابة، ويسعد الأذنين بأصوات تغنت طربا، وسط متعة تذوق أشهى الأطباق التي أعدها أمهر الطهاة من 3 قارات، مما يجعل ساعات الترفيه في اليوم تتراوح بين 64 و70 ساعة في 7 مناطق.منطقة المربع

تمنح منطقة المربع للزوار تجارب فاخرة، تتمثل في المطاعم العالمية التي تقدم أجود أنواع المأكولات التي أعدها أشهر الطهاة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان والأرجنتين وفرنسا، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض الفنية والموسيقية.

وينتر وندرلاند الرياض

أكبر مدينة ملاهي متنقلة في العالم تستقطب جميع شرائح المجتمع، وتقدم لهم تجارب ترفيهية متكاملة تقام أنشطتها في الهواء الطلق في أجواء شتوية، وتتضمن عددا من التجارب الفريدة التي تجذب المهتمين بالمغامرات.

مدينة بوليفارد RUHتعد مدينة BLVD RUH، التي تم بناؤها في غضون 120 يوما، أشهر منطقة في موسم الرياض 2021. النافورة الراقصة هي أيقونة المنطقة التي تتمتع بطابع فريد يناسب جميع شرائح المجتمع. تضم مناطق ترفيهية فرعية عدة، ومتاجر تسوق ومراكز ألعاب وصالات سينمائية ومطاعم ومقاهي.

قريه زمانتجمع كل الأجيال، فتسلط الضوء على العنصر التقليدي والتراث الثقافي السعودي، من خلال إحياء الماضي وخلق جو يحاكي تجربة العيش في تلك الأيام، مما يسمح للزوار بالعيش بين الذكريات وتذوق أطعمة الماضي، وممارسة ألعاب زمن الطيبين.

ميدان القتالتستهدف منطقة Combat Field عشاق الألعاب الحربية، حيث تقدم محاكاة لحروب واقعية، كما تضم معارض لبيع الأسلحة مع إمكانية الحصول على ترخيص.

سفاري الرياضتجذب منطقة الرياض سفاري العائلات والأطفال والأفراد على حد سواء. مكان يمنح الزائرين فرصة لتجربة تفاعل واقعي مع عناصر الطبيعة، من خلال توفير بيئة تمكنهم من مشاهدة الحيوانات والتفاعل معها عن كثب.

واجهة الرياضتتخصص منطقة واجهة الرياض في إقامة عدد من المعارض والمهرجانات في عدد من المجالات، مثل الفنون والمجوهرات والأزياء والمهرجانات المخصصة لمحبي ألعاب الرياضة الالكترونية وأفلام الأنيمي، لتجذب المهتمين بالفنون والثقافة والتسوق والتكنولوجيا.