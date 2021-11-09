مذكرة لتقديم برامج تدريبية بجامعة الإمام محمد بن سعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس مذكرة تعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض. وقع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس عبدالله القاطعي، ومن جانب الجامعة عميد كلية التربية أحمد النشوان. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في عدة مجالات، من أهمها البحوث وإعداد وتنفيذ الاختبارات، وتقديم الدورات والبرامج التدريبية والورش والمؤتمرات في جميع مجالات التعليم، إضافة إلى تشارك المعرفة وتقديم الاستشارات وتبادل الخبرات بين الطرفين.

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