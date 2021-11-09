دورة للتعرف على مرحلة ما قبل السكري بجامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الراغبين للتسجيل في الدورة التدريبية التي ستنفذ -عن بعد- بعد غد بعنوان « الاتجاهات الحديثة في معالجة مرض السكري»، عبر الرابط training.nu.edu.sa. وتهدف الدورة إلى مساعدة المتدربين في الفهم الصحيح لمرض السكري، والتعرف على مرحلة ما قبل السكري وطرق تشخيصها، ووسائل تشخيص السكري، والوقوف على الاتجاهات الدوائية وغير الدوائية في علاج مرض السكري، إضافة إلى الكشف عن بعض المغالطات الشعبية الشائعة المنتشرة بخصوص مرض السكر.



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