شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تتعاقد مع شركة عالمية لتدريب 10 آلاف طالب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، وشركة كورسيرا العالمية، عقدا للتعاون في تدريب وتأهيل أكثر من 10 آلاف من طلبة موهبة في المجالات العلمية والتقنية، على مدار 3 سنوات، والاستفادة من حضور الشركة العالمي لتوظيف المميزين منهم في شركات تقنية عالمية.

ومثل موهبة في توقيع العقد الذي أبرم في مقر المؤسسة في الرياض، نائب الأمين العام للمؤسسة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، ومثل شركة كورسيرا رئيس الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أنثوني تاتيرسل.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون لتقديم مجموعة من الرخص لدورات تعليمية متخصصة «علمية ومهارية» متميزة للطلبة الموهوبين، تقدم من خلال منصة شركة كورسيرا التعليمية واسعة الانتشار، والإسهام في تنمية قدرات الطلاب، وتوفير إثراء نوعي لما يقدم للطلبة الموهوبين بتوسيع مداركهم وخبراتهم في القضايا العلمية المختلفة التي تؤثر في حياتهم وفي مجتمعهم على حد سواء.

وتطرقت الاتفاقية إلى تدريب المعلمين ومنحهم شهادات للتدريس عبر الإنترنت، وتحويل كتب موهبة المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى مناهج تدرس عبر الإنترنت، إضافة إلى منح كورسيرا شهادة مهنية لوظائف المبتدئين لطلاب موهبة.

وشاهد رئيس شركة كورسيرا والوفد المرافق فيلم موهبة للتعرف على رؤيتها ورسالتها وجهودها لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين، والوصول بهم إلى مرحلة التميز، وفق أحدث الأساليب العلمية في اكتشاف ورعاية وتربية الموهوبين.

الهدف من الاتفاقية:

