شكرا لقرائتكم خبر 76 برنامجا للتوعية الصحية بمدارس الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج بمباشرة من إدارة الشؤون الصحية المدرسية تأتي ضمن المشاريع الصحية المدرسية لوزارة التعليم بالشراكة مع الجهات المختصة، لدفع عجلة التعليم وتعزيز مستوى الوعي الصحي بين طلبة مدارس المنطقة.
وأشار إلى أنه جرى تنفيذ عدة برامج، منها برنامج المنسق الصحي «التدريب على تفعيل المواد التوعوية عبر منصة مدرستي»، وبرنامج صحتي في غذائي.
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