شكرا لقرائتكم خبر إطلاق أول جمعية مهنية للطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشملت قائمة مؤسسيها إضافة لأعضاء مجلس الإدارة كلا من سماء جاد، عبدالصمد الهوساوي، هديل المطوع، راكان العريفي، إيمان قزاز، عبدالحكيم باقبص، وعهود القحطاني.
وتندرج الجمعية تحت مبادرة «تأسيس الجمعيات المهنية الثقافية»، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهي من مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان أخيرا، التي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.
وأكد اليوسف أن إطلاق وزير الثقافة استراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي حفزت المهتمين بفنون الطهي لتأسيس أول جمعية مهنية لهم؛ لتكون بمثابة المظلة التي تجمع الممارسين المحترفين في المجال.
وبين أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تطوير الوعي بقطاع الطهي، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المهنية، والارتقاء بمستقبل الممارسين من خلال التعليم والتدريب وتعزيز التواصل، وتقدير المواهب في المجال وإحاطتهم بالدعم اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أول جمعية مهنية للطهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.