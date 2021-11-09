إطلاق أول جمعية مهنية للطهي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد الراجحي على تأسيس أول جمعية مهنية للطهي، وتشكل مجلس إدارتها برئاسة علي اليوسف، ومؤيد الجماز نائبا للرئيس، وضحى العطيشان مشرفة مالية، وريان الثقفي، ومحمد حكيم.

وشملت قائمة مؤسسيها إضافة لأعضاء مجلس الإدارة كلا من سماء جاد، عبدالصمد الهوساوي، هديل المطوع، راكان العريفي، إيمان قزاز، عبدالحكيم باقبص، وعهود القحطاني.

وتندرج الجمعية تحت مبادرة «تأسيس الجمعيات المهنية الثقافية»، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهي من مخرجات استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان أخيرا، التي تستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في ثلاثة عشر قطاعا ثقافيا.

وأكد اليوسف أن إطلاق وزير الثقافة استراتيجية الوزارة للقطاع غير الربحي حفزت المهتمين بفنون الطهي لتأسيس أول جمعية مهنية لهم؛ لتكون بمثابة المظلة التي تجمع الممارسين المحترفين في المجال.

وبين أن الجمعية الجديدة تهدف إلى تطوير الوعي بقطاع الطهي، والإسهام في تطوير قواعد الممارسة المهنية، والارتقاء بمستقبل الممارسين من خلال التعليم والتدريب وتعزيز التواصل، وتقدير المواهب في المجال وإحاطتهم بالدعم اللازم.