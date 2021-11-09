شكرا لقرائتكم خبر مليون مستفيد من خدمات الجمعية الخيرية في مكة خلال 44 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الجمعية الخيرية في مكة المكرمة خدماتها الخيرية لأكثر من مليون مستفيد على مدى أكثر من 44 عاما، مبينة أنها تسعى دائما للتميز وتوسعة رقعة مستفيديها من فقراء الحرم لتواكب رؤية 2030، حيث تأسست الجمعية عام 1398هـ ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرقم 29.

وأسهمت الجمعية في تخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا من خلال تقديم خدماتها لبعض الأحياء المعزولة في مكة المكرمة بتوفير أكثر من 25 ألف سلة غذائية وأكثر من 100 ألف وجبة ساخنة ومواد غذائية وإعاشية أخرى متنوعة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الجمعيات الخيرية لهذا البلد الأمين.

وفيما يحتفل الوطن بذكرى مرور 7 سنوات عامرة بالمنجزات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، امتدت يدا رائد العمل الخيري لجميع أنحاء العالم من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما اهتم بالعمل الخيري في هذا الوطن من خلال تنظيم ورعاية أعمال الجمعيات الخيرية والتي من ضمنها الجمعية الخيرية بمكة المكرمة.

