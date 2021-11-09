مليون مستفيد من خدمات الجمعية الخيرية في مكة خلال 44 عاما

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وأسهمت الجمعية في تخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا من خلال تقديم خدماتها لبعض الأحياء المعزولة في مكة المكرمة بتوفير أكثر من 25 ألف سلة غذائية وأكثر من 100 ألف وجبة ساخنة ومواد غذائية وإعاشية أخرى متنوعة بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لجميع الجمعيات الخيرية لهذا البلد الأمين.
وفيما يحتفل الوطن بذكرى مرور 7 سنوات عامرة بالمنجزات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، امتدت يدا رائد العمل الخيري لجميع أنحاء العالم من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، كما اهتم بالعمل الخيري في هذا الوطن من خلال تنظيم ورعاية أعمال الجمعيات الخيرية والتي من ضمنها الجمعية الخيرية بمكة المكرمة.
- للجمعية مركز غسيل كلوي يقوم بنحو (50) غسلة كلوية مجانية يوميا.
- المركز منذ تأسيسه عام 1418 هـ قام بنحو (250) ألف غسلة كلوية للمرضى المحتاجين من فقراء الحرم.
- تستعد الجمعية لإنشاء مركز جديد لغسيل الكلى بسعة (109) أسرة ويقوم بنحو (320) غسلة كلوية مجانية لخدمة مرضى فقراء الحرم.
- للجمعية مركز طبي للمساهمة في تأهيل مرضى السمع والنطق يقع في حي النوارية على طريق المتجه إلى المدينة المنورة.
- توزع قسائم شرائية وسلال غذائية ولحوم وقسائم مدرسية بأكثر من 7 ملايين ريال سنويا.
- استلام الزكوات وتوزيعها في مصارفها الشرعية.
- المساهمات الخيرية في مساعدة أسر السجناء وتأمين المستلزمات الدراسية للطلاب المحتاجين وتغطية بعض الخدمات الطبية لفقراء البلد الحرام وغير ذلك من المساهمات والمشاريع الخيرية.
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