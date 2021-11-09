شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لزراعة المانجروف على شاطئ المظيلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حملة لنجعلها خضراء 2021 نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة في محافظة القنفذة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مبادرة لزراعة أشجار المانجروف، على شاطئ المظيلف.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أن الفعالية استمرت لمدة خمسة أيام بهدف إعادة تأهيل المناطق المتدهورة من غابات المانجروف، والتي تعد أشجارها محاضن لأنواع كثيرة من الحيوانات والطيور، وتقلل التلوث الجوي عن طريق امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، كما تعزز المخازن السمكية.

من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن المعيدي أنه شارك في المبادرة أكثر من 300 متطوع من جمعية البر الخيرية بالمظيلف، والفرق التطوعية بالمحافظة، وموظفو فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة، والتي أطلقت عبر منصة العمل التطوعي.