إحباط تهريب طن حشيش و226 ألف قرص إمفيتامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط رجال حرس الحدود في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف محاولات لتهريب نحو طن من مادة الحشيش المخدر، و269512 قرص إمفيتامين مخدر، وقات مخدر. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أن الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران والجوف وهي تؤدي مهامها في متابعة محاولات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1.080 طن من مادة الحشيش المخدر، و269512 قرص إمفيتامين مخدر، و69.3 طنا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 87 متهمًا؛ بينهم 47 مواطنًا ، و40 متهما من مخالفي نظام أمن الحدود ؛26 منهم يمنيو الجنسية ، و13 منهم إثيوبيو الجنسية ، ومتهم واحد من الجنسية الصومالية. وأكد العقيد القريني أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. المتورطون فيها:





1.080 طن من مادة الحشيش



269512 قرص إمفيتامين



69.3 طنا من مادة القات



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