شكرا لقرائتكم خبر تثبيت الصخور يعرقل افتتاح دائري مكة الرابع الرابط بين النوارية والمعيصم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعكف الشركة المقاولة في الوقت الحالي على تأمين الطريق من الصخور، والتي تشكل تهديدا على مرتاديه وسلامتهم، وتسابق الشركة الزمن في إنهاء أعمال التثبيت من أجل افتتاح الطريق بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة ن جميع أعمال الطريق الرابط بين حيي النوارية والمعيصم قد تم الانتهاء منها ولم يتبق إلا تأمين الطريق من الصخور.
يذكر أن اللجنة التوجيهية الدائمة شكلت في مركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قبل أشهر فريق عمل مكونا من جهات عدة، لإنهاء مشكلة الطريق الدائري الرابع، ودراسة مقترح فتح المسار المتجه إلى طريق السيل، وإعداد محضر حينها يتضمن المحاذير والحلول، ورفعها للجنة الموقتة لاتخاذ القرار المناسب.
فريق عمل شكل لحل المشكلة:
- الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
- أمانة العاصمة المقدسة
- وزارة النقل والخدمات اللوجستية
- المرور
كانت هذه تفاصيل خبر تثبيت الصخور يعرقل افتتاح دائري مكة الرابع الرابط بين النوارية والمعيصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.