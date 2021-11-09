شكرا لقرائتكم خبر تثبيت الصخور يعرقل افتتاح دائري مكة الرابع الرابط بين النوارية والمعيصم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين وجه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص الشهر الماضي المقاول المنفذ بسرعة إنهاء مشكلة وصلة الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة الواقعة بين النوارية والمعيصم في أقرب وقت ممكن، حال تنفيذ أعمال تثبيت الصخور في الجبال المتاخمة للطريق دون ذلك.

وتعكف الشركة المقاولة في الوقت الحالي على تأمين الطريق من الصخور، والتي تشكل تهديدا على مرتاديه وسلامتهم، وتسابق الشركة الزمن في إنهاء أعمال التثبيت من أجل افتتاح الطريق بشكل كامل خلال الفترة القليلة المقبلة، وخاصة ن جميع أعمال الطريق الرابط بين حيي النوارية والمعيصم قد تم الانتهاء منها ولم يتبق إلا تأمين الطريق من الصخور.

يذكر أن اللجنة التوجيهية الدائمة شكلت في مركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قبل أشهر فريق عمل مكونا من جهات عدة، لإنهاء مشكلة الطريق الدائري الرابع، ودراسة مقترح فتح المسار المتجه إلى طريق السيل، وإعداد محضر حينها يتضمن المحاذير والحلول، ورفعها للجنة الموقتة لاتخاذ القرار المناسب.

فريق عمل شكل لحل المشكلة:

