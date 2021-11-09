شكرا لقرائتكم خبر 272 زيارة رقابية على قاعات الأفراح في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بعدة مواقع في أحياء مكة المكرمة، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات جولات رقابية على قاعات الأفراح والمناسبات.

وأشارت وكالة البلديات بالأمانة إلى تنفيذ «272» جولة رقابية على قاعات وقصور الأفراح على مستوى البلديات الفرعية والمرتبطة بالعاصمة المقدسة كافة منذ بداية السماح لها بمزاولة النشاط وتحديث التدابير الوقائية، حيث أصدرت عددا من الغرامات، كما تم تنفيذ «927» جولة يوميا على المحال التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتحقق من الاشتراطات البلدية ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، إضافة إلى تفعيل مبادرة «امتثال» والتحقق من تفعيل تطبيق «توكلنا» بكافة المنشآت التجارية بمكة.