«ايه بي ام تيرمنالز» البحرين تحقق صافي ربح 6.22 مليون دينار في 9 أشهر 

محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة «ايه بي ام تيرمنالز» البحرين صافي ربح وصل الى 6.22 مليون دينار في التسعة أشهر الاولى من العام الحالي 2021، مقارنة مع تحقيقها الى 10.16 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بأخفاض نسبته 38.8%.

ووصل العائد على السهم الى 0.069 فلس للسهم الواحد مقابل 0.113 فلس للسهم الواحد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد الربع الثالث، فقد حققت الشركة صافي ربح وصل الى 1.824 مليون دينار للربع الثالث من هذا العام، مقابل تحقيقها الى 2.111 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.6%