ولي عهد البحرين يعزي أمير الرياض بالنيابة في وفاة شقيقه

تلقى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، التعازي والمواساة، من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن عبد الرحمن من ولي عهد مملكة البحرين.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 06:58 PM
في اتصال هاتفيولي عهد البحرين يعزي أمير الرياض بالنيابة في وفاة شقيقه
تلقى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، التعازي والمواساة، من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن عبد الرحمن من ولي عهد مملكة البحرين.
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