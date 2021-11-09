الحسن: احتفالات العيد الوطني بثلاث محافظات مصرية تفعيلاً للصداقة البحرينية المصرية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المهندسة أميره الحسن مؤسس مجلس خوات دنيا للتنمية المجتمعية، على أهمية تثبيت وشائج الصلة بين فئات المجتمع الواحد، وتقوية أواصر المحبة والتعاون, وغرس مبادىء الإنتماء للوطن، وتنمية مبادىء التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع بغية تحقيق تنمية مجتمعية شاملة؛ تطال كافة أوجه المجتمع، مشددة على أهمية غرس مبادىء الولاء والطاعة لولاة الأمر من خلال الإبتهاج والإحتفال بالأعراس الوطنية والمناسبات ذات الطابع الوطني كعيد جلوس جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفه حفظه الله ورعاه، والعيد الوطني المجيد للمملكة.

جاء ذلك عشية التصريح عن الإعلان عن الرحلة السنوية التي ينظمها المجلس للسنة السابعة على التوالي للإحتفال بأعيادنا الوطنية المجيدة في جمهورية مصر العربية، حيث ستقام الرحلة هذا العام في محافظات القاهرة والفيوم وبورسعيد عبر الناقل الوطني شركة طيران الخليج، وبدعم اعلامي وبث مباشر عبر تلفزيون مملكة البحرين وصحيفتي الأيام والوطن.

وبهذه المناسبة قالت الحسن، بعد غياب استمر عام وأكثر؛ توقفت فيه كافة الرحلات والإحتفالات إلا حسب الإشتراطات والإجراءات المعتمدة من قبل وزارة الصحة؛ أعلنا مؤخراً عن تنظيم رحلتنا السنوية هذا العام، والتي تأتي بلباس مختلف كليةً عن السنوات السابقة، حيث قررنا هذا العام زيارة ثلاثة محافظات من محافظات جمهورية مصر العربية مرة واحدة للتعرف على نهج الحياة المختلفة في كل محافظة، وتنشيطاً للسياحة المصرية، وتفعيلاً لروابط وعرى الصداقة بين الشعبين الصديقين المصري والبحريني، كما سنقوم بزيارة الريف المصري للمرة الأولى على الإطلاق في رحلة سياحية، الى جانب المزارات السياحية المعتادة كالقرية الفرعونية ومتحف الحضارات والإستمتاع بالسهر على ضفاف نهر النيل مع الأغاني والفلكلور المصري والبحريني.

ونوهت الحسن أن ارتداءنا للملابس الشعبية واحياء الأعراف الخليجية في مصر يعد ذات دلالة مميزة على مدى عراقة تاريخنا البحريني الذي نسعى لنشرة في كافة بقاع الأرض ايماناً منا بتجديد الولاء والطاعة للقيادة السياسية، وتأييداً لقرراتها الدولية في كافة مناشط الحياة، وهي رسالة شعبية نوجهها للعالم بأسره بصفة العموم ولجميع منظمات حقوق الإنسان التي تتشدق بتصريحات منافية للواقع السياسي وحريات الرأي المسؤولة في كافة منصات الإعلام، ولولا الحريات ما كانت أصواتنا تصدح من كل مكان بنجاح الحركة التطويرية للمشروع الإصلاحي للعاهل حفظه الله ورعاه وثمار ذاك المشروع التي حصدتها جموع الشعب في كافة المجالات.

وأضافت الحسن وبهذه المناسبة الكريمة أرفع الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمين وحكومتنا الرشيدة وعموم المواطنين آسمى آيات التهاني والتبريكات بهذا المناسبات الوطنية الغالية على قلوبنا سائلة المولى عز وجل باسمي واسم كافة منتسبات المجلس أن يعيد عليكم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات وأنتم ترفلون بثوب العزة والتمكين والرؤية الإصلاحية الشامل لتطوير البلاد والعباد وفقكم الباري الى ما يحب ويرضى.