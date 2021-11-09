«ممتلكات البحرين» و«مبادلة للاستثمار» الاماراتية يؤكدان على إنشاء صندوق استثماري مشترك للفرص الواعدة في كلا البلدين وخارجهما

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات بالعلاقات المتينة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تأتي في إطار الحرص المتبادل على وترسيخ دعائم التعاون المشترك ما بين البلدين الشقيقين على كافة الميادين والأصعدة.

جاء ذلك بمناسبة مشاركة سعادة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات ضمن الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال زيارة سموه الرسمية إلى دولة الامارات العربية المتحدة، حيث التقى سعادته مع سعادة السيد خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، وأكد الجانبان أنه سيتم العمل على إنشاء صندوق استثماري مشترك للاستثمار في الفرص والمشاريع الواعدة في كلا البلدين وخارجهما، وأكدا على أهمية هذه الخطوة في تشجيع التعاون في مجال الاستثمار بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والوصول به إلى مستويات متقدمة بما يخدم التطلعات المشتركة للبلدين الشقيقين نحو التنمية والتطور.