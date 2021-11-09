الإمارات تختبر السيارات ذاتية القيادة بشوارعها لتكون الأولى عربيا  

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
تختبر دولة الإمارات مدى إمكانية استخدام السيارات ذاتية القيادة بشوارعها.
واعتمد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء قرارا بالبدء في اختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال تم اعتمادها من وزارة الداخلية.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه جلسة المجلس، اليوم، إن الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها.
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