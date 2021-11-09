شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 ألف م3 من مخلفات البناء خلال أسبوع في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - معالجة وضع (1.866) مترًا طوليا من الكتابات المشوهة، وإزالة (261) سيارة تالفة

- معالجة وضع (906) حاويات نظافة ودهان (63.427) مترًا طوليًا من الأرصفة والخطوط الأرضية

- معالجة وضع (1028) من حواجز الحفريات و(9.444) مترًا مربعًا من حفر الشوارع

عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم اجتماعًا عن بعد برئاسة أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وحضور الوكلاء ورؤساء البلديات والإدارات المعنية، لمناقشة خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، وخطة الأمانة لما تم إنجازه في الربع الرابع للعام 2021م، التي تهدف إلى ضمان معالجة التشوه البصري في المنطقة، ضمن خطة تضمّنت عناصر تمركزت في الحوكمة والخطة التنفيذية والرقابة، وأكبر التحديات وخطة المعالجة والمستهدفات للفترة القادمة.

واطلع الأمين في بداية اللقاء على عرض مؤشرات القياس للأسبوع الماضي، الذي تضمن معالجة (25.411) مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع (1.866) مترًا طوليا من الكتابات المشوهة، وإزالة (261) سيارة تالفة، ومعالجة وضع (906) حاويات نظافة، ودهان (63.427) مترًا طوليًا من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة وضع (1028) من حواجز الحفريات، ومعالجة (9.444) مترًا مربعًا من حفر الشوارع، و(351) من أعمدة الإنارة، وإصلاح (4.445) مترًا طوليًا من الأرصفة المتهالكة، واستُعرض بعدها تقارير الرقابة للتشوه البصري التي جاء إجمالي جولاتها (1017) جولة، نتج عنها تحرير (591) مخالفة.

عقب ذلك استعرض الاجتماع مشروع ربط بيانات البلاغات بالبلديات مع المستكشف الجغرافي لأمانة المنطقة الشرقية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع نظام بلاغات 940 ومنصة بلدي لتوضيح مواقع بلاغات التشوه البصري من خلال طبقة مكانية للعرض والتحليل، بالإضافة إلى الطبقات الجيومكانية لخارطة الأساس، واستعراض بيانات البلاغات المحدثة عن طريق المستكشف الجغرافي بالبوابة الجغرافية للأمانة والتي سيتم تمكين البلديات من استخدامها في البلاغات وسرعة معالجتها.

إثر ذلك تناول الاجتماع إنجازات معالجة التشوه البصري، لبلديات مليجة، وعين دار، والقرية العليا، وعريعرة، وجوف بني هاجر، وتمثلت في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

واختتم الاجتماع بتوصياته بالوقوف ميدانيا لمتابعة إغلاق بلاغات التشوهات البصرية لرفع مستوى المعالجة وتحقيق مستوى عالي من رضا المستفيد، وكذلك تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية، وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء منها، ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة في المعالجة.