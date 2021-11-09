شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الطفل المفقود «علي حكمي» متوفياً قرب منزله بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت شرطة المنطقة الشرقية على شخص فقده ذووه قبل ثلاثة أيام متوفيا قرب منزله، في حي ضحية الملك فهد بالدمام، ويدعى المتوفى علي محمد حكمي، فيما يبلغ من العمر 16 عاما.

وكان المتوفى اختفى مساء الجمعة الماضي، فيما صرح والد المتوفى في تصريحات إعلامية، عن اختفاء ابنه بعد صلاة المغرب، موضحا أن الفقيد كان يرتاد الممشى القريب من المنزل، وتم محاولة التواصل معه بعد صلاة العشاء دون جدوى، فيما تم إبلاغ الجهات الأمنية آنذاك.

وفي اليوم التالي تم البحث على الفقيد، بمساعدة الجيران والأقارب في الحي وسط انتشار كثير من الشائعات، لكن والده نفى تلك الشائعات، بخصوص أن الفقيد كان عثر عليه مقتولا، أو أن الوفاة تشير إلى قضية جنائية، مبينا أن تقرير الطب الشرعي والتحاليل تفيد أن الوفاة كانت طبيعية.