شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامي يوقع مذكرة تعاون لكشف الجماعات المتطرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقَّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، واتحاد إذاعات الدول الإسلامية (إيبو) ،مذكرة تعاون لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في مقر اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في جدة.

وقَّع المذكرة من جانب التحالف الإسلامي الأمين العام للتحالف المكلَّف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، ومن جانب اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، عبر الفيديو، المدير العام للاتحاد الدكتور عمرو الليثي.

وأبان الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري أن توقيع المذكرة ستؤتي ثمارها للجانبين، فيما أكد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية من جانبه على أنه سيتم الإسراع في تفعيل المذكرة فوراً من خلال وضع آليات سريعة للتنفيذ، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة للطرفين، ودعم جهود التحالف الإسلامي الإعلامية والفكرية في محاربة الإرهاب، وكشف الدعاية الإعلامية للجماعات المتطرفة.