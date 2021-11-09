شكرا لقرائتكم خبر عن 462 مستفيداً في حجة من عيادات مركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 462 مستفيدا، خلال الفترة من 21 حتى 27 أكتوبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 120 مستفيدا، وعيادة الطوارئ 132 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 39 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 24 مستفيدا، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات 34 مريضا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 113 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ 462 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 156 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.