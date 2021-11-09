“آل ناجم” إلى المرتبة الثانية عشرة بجامعة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - قرر رئيس جامعة الباحة الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، ترقية مدير العلاقات العامة والإعلام محمد بن صالح آل ناجم، إلى المرتبة الثانية عشرة.

وعبّر “آل ناجم” عن سعادته بهذه الثقة التي أولتها له القيادة الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وقدم شكره وتقديره لرئيس جامعة الباحة الدكتور عبد الله بن يحيى الحسين، ومتمنياً أن يكون في موضع الثقة لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

“الخليج 365” تبارك لـ”آل ناجم” وتتمنى له المزيد من النجاحات.