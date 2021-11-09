‎الوكيل المساعد لتنمية الصناعة يشهد انطلاق أعمال المنتدى الخليجي السنوي لرواد الاعمال في مَسقط

محمد بن مسعود - الدمام - ‎بالنيابة عن سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، شهد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة انطلاق أعمال المنتدى الخليجي السنوي لروّاد الأعمال والذي أقيم برعاية كريمة من صاحب المعالي السيد كامل بن فهد بن محمود ال سعيد مساعد الامين العام لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وذلك بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ومن ينوب عنهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

‎وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة قائلاً: “إن مشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في أعمال المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال جاءت إيماناً منها بضرورة تكامل منظومة ريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنمية آليات التعاون بين الأطراف المشاركة والإلمام بالإجراءات والقوانين المعمول بها في دول الخليج، بالاضافة الى تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

‎حيث يهدف المنتدى إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والاستثمار في دول المجلس، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين القائمين على تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة التحديات التي تواجه الدول الاعضاء لتفعيل العمل الخليجي المشترك. كما يستعرض المنتدى أيضاً تجارب ريادة الاعمال في دول المجلس وبعض قصص النجاح الخليجية.

كما شارك الوكيل المساعد لتنمية الصناعة في لقاء مفتوح بين أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود مع رواد الأعمال المشاركين في فعاليات المنتدى بمشاركة الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف تعزيزا للحوار والتواصل بين رواد الأعمال والمسؤولين عن القطاع في الدول الاعضاء.

‎الجدير بالذكر بأن المنتدى شمل على عدد من الفعاليات المصاحبة كحديث “ريادة” و معرض الامتياز التجاري الذي شارك فيه عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال البحرينيين، بالاضافة الى عرض عدد من اوراق العمل والجلسات النقاشية في محاور عديدة كاستشراف مستقبل ريادة الأعمال في دول المجلس، الفرص الاستثمارية، التمويل الى جانب التعرف على أفضل الممارسات الخليجية.