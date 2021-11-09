الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: زيارة الوفد البحريني إلى الإمارات محطة مهمة في مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية على أهمية الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها محطة مهمة ضمن مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته ضمن الوفد المرافق لسموه لدى زيارته إلى دولة الامارات العربية المتحدة، حيث أشار إلى أن نتائج الزيارة إلى دولة الامارات الشقيقة من شانها الدفع بمسارات التعاون المشترك نحو آفاق أرحب خصوصا في المجال المالي والاقتصادي، منوهاً إلى أن حجم التجارة بين البلدين الشقيقين وصل في الأرباع الثلاثة الأولى من 2021 إلى281.4 مليون دولار أميركي وذلك بالمقارنة مع 193 مليون دولار أميركي في الفترة ذاتها من العام 2020.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن المجلس استقطب استثمارات إماراتية مهمة في قطاعات اقتصادية متعددة كشركة Yellow Door Energy ضمن دور المجلس في استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية للمساهمة في خلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية.

ونوه سعادته إلى أهمية مواصلة التنسيق ما بين البلدين لتطوير التعاون المشترك، على كافة الميادين والأصعدة، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.