بمناسبة انتهاء عمله.. الأمير خالد الفيصل يقدم الشكر لأمين منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - محمد عبدالله - استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أمين منظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين، وقدم له الشكر بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنظمة.

وذكرت إمارة منطقة مكة –عبر تويتر- أن الأمير خالد الفيصل استقبل اليوم، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف بن أحمد العثيمين، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقدم أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر للدكتور للعثيمين، متمنيًا له التوفيق في حياته المقبلة.

يُذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة إسلامية دولية، ومقرها الرئيس في مدينة جدة، وتعتبر الصوت المعبر عن العالم الإسلامي وحماية مصالح المسلمين، والمنظمة لها عضوية في الأمم المتحدة.

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