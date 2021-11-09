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«الأحوال المدنية» تحدِّد الخطوات والأوراق المطلوبة لربط الأبناء بسجل الوالدين عبر «أبشر»

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الرياض - محمد عبدالله - تتيح وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلات الأبناء المدنية بسجل والديه، وذلك عبر منصة «أبشر».

وأوضحت «الأحوال المدنية»، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن طريقة الاستفادة من الخدمة تتطلب تسجيل الخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات.

وحددت «الأحوال المدنية»، المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، وهي كالتالي:
- نسخة من شهادة الميلاد (إن وجدت).
- نسخة من سجل الأسرة.
- نسخة من صك حصر الورثة (إن وجد).

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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