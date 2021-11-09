نشرة أخبار السعودية.. «أمن الطرق» يطيح بمهرِّب القات.. وأمطار رعدية وزخات بَرَد على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: اكتشاف جسم فضائي سقط قبل 400 سنة «أمن الطرق» يطيح بقائد مركبة خلال محاولة تهريب 123 كيلوجرامًا من القات ونجم أستراليا لـ«عاجل»: جاهزون للفوز على السعودية.. وهذا سبب فشل تجربتي مع الأهلي وإلى التفاصيل :

اكتشاف جسم فضائي سقط قبل 400 سنة

منذ ما يقرب من 400 عام سقط نيزك في صحراء الربع الخالي يبلغ وزنه أكثر من ثلاثة أطنان، وتم اكتشافه في عام 1932م وهو معروض حاليا في المتحف الوطني السعودي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، إن فريق من «ناشيونال جيوغرافيك» زار موقع سقوط النيزك في الربع الخالي عام 1966م أي منذ نحو 55 عاما.

«أمن الطرق» يطيح بقائد مركبة خلال محاولة تهريب 123 كيلوجرامًا من القات

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة الخاصة لأمن الطرق، من القبض على مواطن، بحوزته 123 كيلو جرامًا من القات المخدر مخفية داخل حقائب في مركبته.

نجم أستراليا لـ«عاجل»: جاهزون للفوز على السعودية.. وهذا سبب فشل تجربتي مع الأهلي

تحدث مارك ميليجان، لاعب فريق الأهلي السابق، عن مواجهة منتخب بلاده أستراليا أمام منتخب السعودية، وذلك في المباراة المهمة والمرتقبة والتي ستقام بين المنتخبين الخميس المُقبل، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية وزخات برد على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

المملكة تقدم دعمًا بمبلغ مليون دولار لخطة عمل وأنشطة منظمة اليونيسيف

قدم مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم، بمقر وفد المملكة، شيكًا بمبلغ مليون دولار أمريكي دعمًا من المملكة لخطة عمل وأنشطة وبرامج منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

علماء ينجحون في تحويل نفايات البلاستيك لـ«وقود»

توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا للعلوم الفنية، إلى تحليل نفايات البلاستيك كيميائيا، وتحويلها إلى مادة أشبه بوقود الديزل، بحسب الموقع الأمريكي «ستدي فايندز».

أسعار الذهب في السعودية تواصل ارتفاعها بتعاملات الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع صعود المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

بلغ جرام الذهب عيار 24 في المملكة، 220.29 ريال (58.73 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 192.76 ريال (51.39 دولار).

بالفيديو.. هل ينتقل دي سوزا إلى الهلال.. البرازيلي يرد؟

كشف إليريك دي سوزا، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، موقفه من مغادرة فارس الدهناء والانتقال إلى صفوف الهلال، حامل لقب دوري المحترفين، في ظلّ تألق البرازيلي اللافت في الموسم الحالي من المسابقة.

نجم الهلال السابق: النصر سقط بـ«الضربة القاضية»

أكد إبراهيم الجوير، نجم فريق الهلال السابق، أن خسارة النصر أمام غريمه التقليدي «الزعيم» في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم تبدو أمرًا منطقيًا بالنظر إلى نتائج المواجهات المباشرة التي جمعت الطرفين، مشددًا على أن العالمي عجز أن استعادة التوازن بعد السقوط القاري ليواصل مسلسل النزف محليًا.

وفاة الفنان المصري أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي الفنان المصري أحمد خليل، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، أثناء تصوير آخر أعماله الفنية. وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، في تصريحات، إن جنازة الفنان الراحل ستقام عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، غرب القاهرة بحسب «أخبار اليوم» المصرية.

شركة أمريكية تكشف عن علاج يقلل خطر الإصابة بكورونا لمدة 8 أشهر

أعلنت شركة ريجينيرون الأمريكية للأدوية، أمس الإثنين، عن تطوير علاج جديد مضاد لكورونا يقلل خطر الإصابة بالفيروس لمدة 8 أشهر.

وأوضحت أن العلاج الجديد يعتمد على أجسام مضادة اصطناعية طورتها الشركة لتقلل من خطر الإصابة بكوفيد مع أعراض بأكثر من 80 % حتى 8 أشهر بعد تلقي العلاج.

الجيش الإيراني يعترض طائرات أمريكية من دون طيار

اعترضت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، طائرات أمريكية من دون طيار، اقتربت من منطقة تنفيذ المناورات المشتركة «ذو الفقار 1400»، التي تجريها إيران جنوب شرقي البلاد.

لا تتجاهلها.. 5 علامات تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

السكتة الدماغية، مرض يؤثر في شرايين الدماغ، ويحدث نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبا ما يكون بسبب انسداد أو انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ.

بالفيديو.. استشاري يوضّح أسباب ظهور حبوب الظهر

حدد استشاري طب وجراحة الجلد والليزر الدكتور سلمان بن دايل، الأسباب وراء ظهور حبوب الظهر . وقال الدكتور سلمان خلال لقائه مع برنامج «صباح السعودية»: هناك نوعان رئيسان لحبوب الظهر النوع الأول هو الحبوب التي تظهر في الظهر فقط والنوع الثاني هو أن تكون الحبوب موجودة في الظهر وأماكن أخرى من الجسم مثل الوجه والصدر والأكتاف. وأضاف: «وهناك العديد من العوامل التي تسبب ظهور حبوب الظهر...

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