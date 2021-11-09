فلكية جدة: عنقود الثريا يزين سماء السعودية طوال ليالي نوفمبر

الرياض - محمد عبدالله - قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن عنقود نجوم «الثريا بريق- الشقيقات السبع» يزين ليالي شهر نوفمبر، بسماء السعودية والوطن العربي، وكل مكان من القطب الشمالي إلى أبعد نقطة بأمريكا الجنوبية.

وأوضحت فلكية جدة، أن عنقود الثريا يرصد حاليا منخفضا بالأفق الشرقي بعد بداية الليل ببعض الوقت، ويصل عاليا في السماء عند منتصف الليل وينخفض نحو الغرب قبل الفجر تماما، مثل الشمس خلال النهار، وهذه حركة ظاهرية بسبب دوران الأرض حول محورها.

وأضافت أن عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهولة باستخدام نجوم الجوزاء (الجبار)، فعندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاثة في الجبار في الاتجاه المعاكس لنجم الشعرى، سوف نصل إلى نجم أحمر براق يسمى الدبران، وبالقرب من هذا النجم يوجد عنقود الثريا.

وأشارت فلكية جدة إلى أن الثريا هو عنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم، وبحسب القياسات الحديثة فان الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنه ونصف المليار.

وترتبط نجوم الثريا ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنه ضوئية، وتلك «الأخوات السبع» تندفع سويا عبر الفضاء والعديد منها يسطع الآلاف المرات أكثر من الشمس.

وأوضحت فلكية جدة أنه بالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء، برغم ذلك سيرصد في سماء المساء من الآن وحتى إبريل 2022، وسيكون مشاهدا طوال الليل بالتزامن مع أواخر فصل الخريف والانتقال نحو فصل الشتاء.

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