عضو بالشورى يطالب «الرياضة» بتقديم نقل تليفزيوني يليق بأقوى دوري عربي

الرياض - محمد عبدالله - ناقش مجلس الشورى، في جلسته اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1441 / 1442 هـ.

وطالب عضو الشورى د. سلطان آل فارح، وزارة الرياضة بتقديم نقل تليفزيوني يليق بأقوى دوري عربي، وتقديم خدمة يستحقها المشاهد، مطالباً بأهمية توضيح أكثر شمولية لإيرادات الهيئة واستثماراتها في المجال الرياضي.

ومن جانبها، طالبت عضو الشورى د. عائشة عريشي، الوزارة بالاهتمام بالتوزيع الجغرافي للمنشآت الرياضية بجميع مناطق المملكة بما في ذلك المدن الصغيرة والقرى، ودعم هواة رياضة ركوب الدراجات الهوائية والكهربائية بتهيئة الأماكن المخصصة بالتنسيق مع أمانات المناطق.

وأشارت عضو الشورى، د. أميرة الجعفري، إلى ضرورة استكمال تطبيق برنامج الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع منشآت الوزارة الحالية والمستقبلية، كما طالب عضو الشورى، سعد العتيبي، الوزارة برفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الرياضة، وجعل ممارستها نمط حياة، باعتبارها ضرورة حتمية للصحة، والعمل على إعداد البرامج الهادفة إلى ترسيخها، داعياً إلى تأهيل المرافق الحكومية الحالية، والمستقبلية للاستفادة منها في ممارسةالرياضة المجتمعية.

ودعا عضو الشورى، عبدالله آل طاوي، وزارة الرياضة، بتفعيل دور الرقابة المستمرة من قبلها لجميع الأندية، أو تعيين مكاتب محاسبية لمتابعة سير العمل في الأندية، وطالبت عضو الشورى، د. عائشة زكري، بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لاستحداث خدمة في تطبيق توكلنا أو تطبيق صحتي تحدد الأنشطة الرياضية المسموح بها للفرد من واقع السجل الطبي له ولأسرته.

وطالب عضو الشورى، د. ناصر طيران وزارة الرياضة، بالتنسيق مع وزارة التعليم والجهات التعليمية والتدريبية، للعمل على استحداث برامج علمية رياضية وتطوير ومراجعة البرامج الحالية ومخرجاتها، بما يوائم حاجات ومتطلبات سوق العمل المعاصر ووفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما طالب د.صالح الشمراني، وزارة الرياضة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة التعليم ووزارة الإعلام لتعزيز المواطنة والانتماء والروح الرياضية، والتأكيد على أن الرياضة هي رسالة محبة وتسامح وسلام، بمبادرات وبرامج لمحاربة ظاهرة التعصب ونبذه سواء في الملاعب أو البرامج الرياضية.

اقرأ أيضا| «الشورى» يطالب هيئة الولاية على أموال القاصرين بسرعة إتمام الربط الآلي مع «العدل»