التأمينات: 7 خطوات لطلب صرف معاش المتوفى «إلكترونيًا»

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن خدمة طلب صرف مستحقات أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى، إلكترونيا، تتم عبر سبع خطوات.
وأوضحت التأمينات –عبر تويتر- أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل التالي:
ـ الدخول على الصفحة الرئيسة للمؤسسة
ـ اختيار أيقونة (الخدمات).
ـ اختيار (خدمات الأفراد).
ـ اختيار أيقونة (وريث).
ـ اختيار (صرف مستحقات العائلة) من قائمة (الخدمات).
ـ اختيار (التقديم على الخدمة).
ـ تعبئة النموذج والموافقة على الإقرار وإرسال الطلب.
وأوضحت التأمينات أن أفراد العائلة يستحقون المعاش في الحالات الآتية:
ـ عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
ـ عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.
ـ عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.
ـ عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ (120) شهرًا.
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