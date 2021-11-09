التأمينات: 7 خطوات لطلب صرف معاش المتوفى «إلكترونيًا»

الرياض - محمد عبدالله - قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن خدمة طلب صرف مستحقات أفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى، إلكترونيا، تتم عبر سبع خطوات.

وأوضحت التأمينات –عبر تويتر- أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل التالي:

ـ الدخول على الصفحة الرئيسة للمؤسسة

ـ اختيار أيقونة (الخدمات).

ـ اختيار (خدمات الأفراد).

ـ اختيار أيقونة (وريث).

ـ اختيار (صرف مستحقات العائلة) من قائمة (الخدمات).

ـ اختيار (التقديم على الخدمة).

ـ تعبئة النموذج والموافقة على الإقرار وإرسال الطلب.

وأوضحت التأمينات أن أفراد العائلة يستحقون المعاش في الحالات الآتية:

ـ عند وفاة صاحب معاش التقاعد أو العجز غير المهني أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

ـ عند وفاة المشترك نتيجة إصابة عمل أو بسبب انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها.

ـ عند وفاة المشترك وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر متصلة أو (6) أشهر متقطعة.

ـ عند وفاة المشترك بعد تركه العمل وتوفر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا أو مدة (60) شهرًا مع إضافة المدة المكمّلة لـ (120) شهرًا.

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