4 قيود يجب أن يلتزم بها قائد مركبة النقل عند توصيل أي حمولة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المرور السعودي أنه يجب على قائد مركبة النقل مراعاة أربعة قيود عند نقل أي حمولة، وفقًا للأنظمة المرورية الخاصة بالنقل.

ونشر الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انفوجراف يوضح القيود التي يجب مراعاتها من قبل قائد مركبة النقل عند نقله لأي حمولة.

وأوضح المرور أنه يجب ألا ينتج من الحمولة أي ضرر على الأشخاص أو ضرر بالممتلكات العامة، وان لا تسبب ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرض الغير للخطر او يضر بالصحة العامة.

كما اشترط عدم حجبها لرؤية المركبة او تعريض اتزان المركبة للخطر عند قيادتها، وأخيرا عدم حجب الحمولة لإشارات الاتجاه أو أنوار المركبة أو عاكساتها وأرقام لوحاتها.

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