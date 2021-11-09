وصول 60 ألف طن ديزل من المنحة النفطية السعودية لليمن

الرياض - محمد عبدالله - وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدفعة الخامسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ان السفينة (MT ARCHELAOS) دخلت فجر اليوم الثلاثاء، إلى رصيف ميناء الزيت محملة بنحو 60 ألف طن متري من الديزل، ومن المقرر استكمال وصول الدفعة الخامسة من المنحة النفطية في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري بوصول نحو 30 ألف طن متري من المازوت.

وبوصول هذه الدفعة من منحة المشتقات النفطية لمادة الديزل بكمية 60 ألف طن متري، يصل إجمالي الكميات الواردة من مادة الديزل إلى 334 ألف طن متري بنسبة 37% من الكمية المحددة باتفاقية المنحة النفطية البالغة 909 آلاف و591 طنا متريا من الديزل.

كما تليها بالوصول دفعة المازوت من المنحة بكمية 30 ألف طن متري، لتصل إجمالي الكميات الواردة من مادة المازوت إلى 175 ألف طن متري بنسبة 50% من الكمية المحددة بالاتفاقية البالغة 351 ألف و304 أطنان مترية من المازوت، بإجمالي مبلغ لمادتي الديزل والمازوت 422 مليون دولار أمريكي كدعم مقدم من السعودية لمنحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

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