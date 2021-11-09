مصادر لـ«عاجل»: التعليم تصدر تعميمًا لجميع مدارس المملكة بشأن إجراءات الاختبارات

الرياض - محمد عبدالله - أكدت مصادر لـ«عاجل»، أن وزارة التعليم أصدرت تعميما لكل المدارس بالمملكة، الحكومية والأهلية والأجنبية، ومعاهد التربية الخاصة، بشأن تعليمات الاحتبارات.

وحصلت «عاجل»، على نسخة من الخطاب الموجه من الوزارة لمديري مكاتب التعليم ومديري المدارس، وجاء فيه: انطلاقا من أهداف إدارة التعليم متمثلة بإدارة الشؤون الصحية المدرسية والمتضمنة تهيئة البيئة المدرسية، وتوفير مقوماتها الحسية والصحية والنفسية الآمنة خلال فترة الاختبارات، عليه يكلف الموجه الصحي بالتعاون مع فريق تعزيز الصحة بالمدرسة بالتالي:

- مهام الاستعداد للاختبارات:

1- تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وفق ما ورد في دليل بروتوكولات الاختبارات في جائحة كوفيد-19.

2- التأكد من جاهزية العيادة المدرسية وحجرة العزل.

3- التثقيف الصحي للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بتجنب السهر وشرب المنبهات ومشروبات الطاقة وتناول الغذاء الصحي والاستخام الآمن والصحي للأجهزة الإلكترونية.

- مهام سير الاختبارات:

1- التأكد من توفر المقومات الحسية والصحية والنفسية للبيئة المدرسية الآمنة (الإضاءة الجيدة، كفاءة أجهزة التكييف، سلامة دورات المياه وتوفر أدوات النظافة والتعقيم بها)، والتواصل مع إدارة المدرسة حول الملاحظات المرصودة على البيئة المدرسية ومتابعة الإجراءات المتخذة حيالها.

2- التواجد في العيادة المدرسية لاستقبال الحالات الطارئة والمشتبه بها، والتعامل معها، وفق ما ورد في دليل بروتوكولات الاختبارات في جائحة كورونا، والتواصل مع أولياء الأمور والمركز الصحي التابعة له المدرسة أو الهلال الأحمر، إذا استدعت الحالة.

3- تفريغ الموجه أو الموجهة الصحية، ما أمكن ليتسنى له المرور اليومي على لجان الاختبارات، والاطمئنان على الأوضاع الصحية والنفسية للطلاب والطالبات أثناء أداء الاختبارات.

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