وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض أسماء حكمي أن التقديم متاح للحاصلين على "شهادة الدبلوم المحددة في البوابة"، للالتحاق في برنامج البكالوريوس المسائي في التخصصات التالية "المحاسبة - الإدارة العامة"، بدءًا من يوم الأحد 2 / 4 / 1443 حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 / 4 / 1443هـ، وللحاصلين على شهادة "الثانوية العامة أو ما يعادلها" للالتحاق في برنامج الدبلوم المسائي في التخصصات "المحاسبة - الإدارة المكتبية"، سيكون التقديم متاحًا من يوم الأحد 16 / 4 / 1443هـ حتى يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ.
ودعت عميدة الكلية التقنية للبنات بالرياض، الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .
كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.