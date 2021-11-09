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فتح باب القبول في الكلية التقنية للبنات بالرياض
أعلنت الكلية التقنية للبنات بالرياض فتح باب القبول والتسجيل في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي، للفصل التدريبي الثاني من...
مجلس الوزراء يقر إصدار تأشيرات العمل للعقود الموثقة فقط
وافق مجلس الوزراء اليوم على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل...
انخفاض قضايا الشيكات بدون رصيد بنسبة 70%
انخفض معدل طلبات التنفيذ المتعلقة بشيكات بدون رصيد الواردة إلى محاكم التنفيذ بنسبة 70% منذ مطلع العام 2018م وحتى العام الجاري...
تحديث الأنشطة العقارية في نظام التصنيف
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين لتصنيف منشآتهم في القطاعات الخاضعة للتصنيف بهدف تطوير حجم الأعمال عبر منصة...
تحديث متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية في القطاع العسكري
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت...
ضبط مواطن بحوزته 123 كيلو جراما من القات المخدر
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة...
الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة
بدأت لجان منظمة لملتقيات التوظيف، بالتعاون مع غرف تجارية والضمان الاجتماعي، اتخاذ خطوات عملية لحرمان الشركات غير الجادة من حضور...
هيكلة جديدة لتطوير المستفيد الخفي بالموارد البشرية
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعانة ببيت خبرة لتطوير النموذج التشغيلي لبرنامج المستفيد الخفي، والذي يستهدف...
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 1080 كيلوجراما من الحشيش في 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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