أمين “الشرقية” يستعرض خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- الشرقية:

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خطة معالجة التشوه البصري ومؤشرات القياس لأداء البلديات، واستعراض خطة الأمانة لما تم إنجازه ويتم إنجازه خلال الربع الرابع للعام 2021م، والتي تهدف الى ضمان معالجة مظاهر التشوه البصري في المنطقة، ضمن خطة تضمّنت عناصر تمركزت في الحوكمة، والخطة التنفيذية، والرقابة، وأكبر التحديات وخطة المعالجة والمستهدفات للفترة القادمة، وذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده معاليه مع الوكلاء ورؤساء البلديات والإدارات المعنية، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة.

وفي بداية الاجتماع اطلع الجبير، على عرض مؤشرات القياس للأسبوع الماضي، والذي تضمن معالجة (25.411) متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة وضع (1.866) متر طولي من الكتابات المشوهة، وإزالة (261) سيارة تالفة، ومعالجة وضع (906) حاوية نظافة، ودهان (63.427) متر طولي من الأرصفة والخطوط الأرضية، ومعالجة وضع (1028) من حواجز الحفريات، ومعالجة (9.444) متر مربع من حفر الشوارع، و(351) من أعمدة الإنارة، وإصلاح (4.445) متر طولي من الأرصفة المتهالكة، واستُعرض بعدها عرض تقارير الرقابة للتشوه البصري التي جاء إجمالي جولاتها (1017) جولة، نتج عنها تحرير (591) مخالفة.

عقب ذلك اطّلع الجبير، على عرض ربط بيانات البلاغات بالبلديات مع المستكشف الجغرافي لأمانة المنطقة الشرقية، حيث تم عمل ربط إلكتروني بين نظم المعلومات الجغرافية ذات العلاقة بالتشوه البصري لاستعراض بيانات واحصائيات البلاغات بالبلديات وعرضها على الخرائط التفاعلية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع نظام بلاغات 940 ومنصة بلدي لتوضيح مواقع بلاغات التشوه البصري من خلال طبقة مكانية للعرض والتحليل، بالإضافة إلى الطبقات الجيومكانية لخارطة الأساس (النطاق الاشرافي للبلديات، حدود الأحياء، شبكة الطرق والشوارع، استعمالات الأراضي)، واستعراض بيانات البلاغات المحدثة عن طريق المستكشف الجغرافي بالبوابة الجغرافية للأمانة والتي سيتم تمكين البلديات من استخدامها في البلاغات وسرعة معالجتها.

بعدها استعرضت إنجازات معالجة التشوه البصري، لبلديات مليجة، وعين دار، والقرية العليا، وعريعرة، وجوف بني هاجر، وتمثلت في إزالة مخلفات البناء والهدم، وإزالة الكتابات المشوهة، ورفع السيارات التالفة، ومعالجة حاويات النظافة، ودهان برودرات الأرصفة والخطوط الطولية، وتحسين مظهر حواجز الحفريات، ومعالجة حفر الشوارع والتشققات، وصيانة أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح الانترلوك وبلاط الأرصفة المتهالكة.

واختتم الجبير، الاجتماع بتوصياته التي شدد خلالها على كافة رؤساء البلديات والادارات المعنية بالوقوف ميدانيا لمتابعة إغلاق بلاغات التشوهات البصرية لرفع مستوى المعالجة وتحقيق مستوى عالي من رضا المستفيد، وكذلك تكثيف الجهود لمعالجة التشوهات البصرية، وتسريع آلية الأعمال الجاري تنفيذها للانتهاء منها، ومتابعتها وتطبيق معايير الجودة في المعالجة، مُشدداً على ضرورة تحديد لون معين لنوع البلاغ حسب عنصر التشوه، على المخطط الجغرافي، وتحديد الصورة المرفقة للبلاغ على النظام الجغرافي، واستمرار تفعيل حملة “صور وارسل” لكونها ترفع من مستوى الرضا لدى المستفيدين بعد الوقوف عليها، من خلال المشاركة المجتمعية لذلك، والتي تساعد على معرفة الأولويات وتركيزها للشوارع والأحياء، وغيرها من أماكن العامة، وبناء خطة العمل لمعالجة التشوه البصري، وأيضا ربط نظام رخص الحفريات لمعرفة علاقة البلاغات مع تراخيص الخدمات وتطبيق الغرامات بحق المخالفين.)