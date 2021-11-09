أضرم محتجون تونسيون، يرفضون قرار السلطات إعادة فتح مكب نفايات في بلدة عقارب بجنوب البلاد، النار اليوم الثلاثاء، في مركز للحرس الوطني، في تصعيد لاحتجاج اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة تدور حاليًا في شوارع البلدة بين الشبان والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين يحاولون قطع الطرق ورشق القوات الأمنية بالحجارة، وفقًا لـ”رويترز”.
ويأتي التصعيد بعد يوم من وفاة شاب، بين شهود عيان وعائلته أنه توفي اختناقًا بالغاز الذي أطلقته الشرطة بالبلدة، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن “الشخص لا علاقة له بالاحتجاجات وتوفي في منزله على بعد ستة كيلومترات من الاحتجاج بسبب أزمة صحية طارئة”.
وأغلق مكب نفايات بعقارب الواقعة على بعد 20 كيلومتراً من صفاقس هذا العام، بعد أن اشتكى أهالي البلدة من انتشار الأمراض، لكن إغلاقه بقرار قضائي تسبب في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية لمدة شهر تقريبًا، مما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 03:45 PM
مواجهة عنيفة في الشوارع.. والأمن يطلق الغاز المسيل للدموع“احتجاجات النفايات”.. متظاهرون تونسيون يحرقون مركزًا للشرطة
أضرم محتجون تونسيون، يرفضون قرار السلطات إعادة فتح مكب نفايات في بلدة عقارب بجنوب البلاد، النار اليوم الثلاثاء، في مركز للحرس الوطني، في تصعيد لاحتجاج اندلع في ساعة متأخرة من مساء أمس.
وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة تدور حاليًا في شوارع البلدة بين الشبان والشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين يحاولون قطع الطرق ورشق القوات الأمنية بالحجارة، وفقًا لـ”رويترز”.
ويأتي التصعيد بعد يوم من وفاة شاب، بين شهود عيان وعائلته أنه توفي اختناقًا بالغاز الذي أطلقته الشرطة بالبلدة، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن “الشخص لا علاقة له بالاحتجاجات وتوفي في منزله على بعد ستة كيلومترات من الاحتجاج بسبب أزمة صحية طارئة”.
وأغلق مكب نفايات بعقارب الواقعة على بعد 20 كيلومتراً من صفاقس هذا العام، بعد أن اشتكى أهالي البلدة من انتشار الأمراض، لكن إغلاقه بقرار قضائي تسبب في تراكم آلاف الأطنان من النفايات المنزلية لمدة شهر تقريبًا، مما دفع الآلاف للاحتجاج في صفاقس.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر "احتجاجات النفايات".. متظاهرون تونسيون يحرقون مركزًا للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.