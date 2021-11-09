القوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين نقلا الرمال “دون تصريح”

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهما نظام البيئة، “لنقلهما” الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك، كما تم ضبط آليتين تستخدمان في نقل التربة.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 03:43 PM
حثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطريةالقوات الخاصة للأمن والحماية تضبط مخالفَين نقلا الرمال “دون تصريح”
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية؛ لمخالفتهما نظام البيئة، “لنقلهما” الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك، كما تم ضبط آليتين تستخدمان في نقل التربة.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
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