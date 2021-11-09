محمد بن مسعود - الدمام - في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 يكشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “الفرنسي” رينارد، غداً الأربعاء، من خلال المؤتمر الصحفي، عن آخر مستجدات الأخضر قبل مواجهة نظيره الاسترالي، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة الخامسة)، وذلك في قاعة المؤتمرات في ملعب كومبانك. 09 نوفمبر 2021 – 4 ربيع الآخر 1443 03:37 PM في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 “رينارد” يكشف آخر تحضيرات الأخضر قبل مواجهة أستراليا “رينارد” يكشف آخر تحضيرات الأخضر قبل مواجهة أستراليا يكشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم “الفرنسي” رينارد، غداً الأربعاء، من خلال المؤتمر الصحفي، عن آخر مستجدات الأخضر قبل مواجهة نظيره الاسترالي، الخميس المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 (الجولة الخامسة)، وذلك في قاعة المؤتمرات في ملعب كومبانك. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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