اخبار الخليج – طلبة الهندسة والحقوق بجامعة البحرين يؤدون امتحانات منتصف الفصل حضورياً في أجواء مريحة 

محمد بن مسعود - الدمام - يؤدي طلبة كليتي الهندسة والحقوق بجامعة البحرين – ابتداءً من صباح السبت (6 نوفمبر 2021م) – امتحانات منتصف الفصل الدراسي للعام الجامعي 2021/2022 حضورياً في مباني الكليتين في الصخير ومدينة عيسى، وهي أولى الامتحانات الحضورية منذ الفصل الثاني من العام الجامعي 2019/2020 عندما تم التحول إلى التعلم عن بُعد إثر جائحة كوفيد-19.

وأعرب عميد كلية الهندسة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، عن سعادته بنجاح تجربة أداء العدد الأكبر من طلبة الكلية لامتحانات منتصف الفصل حضورياً، قائلاً: «لقد دبَّت الحياة مجدداً في الحرم الجامعي في مدينة عيسى، وقد أبدى الطلبة التزاماً ونضجاً ووعياً في التعامل مع هذا الظرف، حيث كانوا متعاونين جداً في تطبيق التعليمات، بل عبَّروا عن ارتياحهم من عودتهم إلى كليتهم وتأدية الامتحانات حضورياً». واعتبر العميد أن امتحانات المنتصف خير تمهيد لترتيب امتحانات نهاية الفصل.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع العدد في بعض الشعب الدراسية، إلا أنه تم توزيعها على مجاميع صغيرة في قاعات الامتحانات بحسب تعليمات الاحترازات الصحية، كما يجري تعقيم القاعات بعد الامتحانات، وقياس درجات الحرارة، وغيرها من الإجراءات.

وفي الصخير، قال القائم بأعمال عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد إنه خلال الأيام الثلاثة الماضية أدى 2802 طالب امتحانات المنتصف حضورياً، وهم ينتمون إلى 88 شعبة دراسية، موزعين على 144 قاعة دراسية، وجاءت الامتحانات في 18 مقرراً دراسياً. هذا إضافة إلى طلبة الدراسات العليا، الذين يؤدون امتحاناتهم ابتداءً من الساعة الخامسة مساء.

وعبر الطلبة عن ارتياحهم من التنظيم وانسيابية حركة الدخول والخروج من الحرم الجامعي وقاعات الامتحانات، وانضباط الإجراءات التي قامت بها الجامعة لضمان سلامتهم وتسهيل تأديتهم للامتحانات وسط أجواء مريحة، وأبدوا ارتياحهم لتواجد المسؤولين من كلية الحقوق وعمادة شؤون الطلبة، ما انعكس إيجابياً على نفسياتهم، إذ أشعرهم باهتمام الجامعة وحرصها على سلامتهم وصحتهم النفسية والجسدية.

وأبدى طلبة الكلية تعاوناً مع الموظفين والمنظمين، ملتزمين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، حيث لم ترصد أية مخالفات أو تجاوزات للتعليمات التي أعطيت للطلبة.

ومن جانبهم شكر الطلبة ذوو الإعاقة إدارة الجامعة، لمراعاتها ظروفَهم، حيث تم تخييرهم بين تقديم الامتحانات حضورياً أو عن بعد، وتوفير فريق من الموظفين لتقديم المساعدة للطلبة الذين اختاروا الحضور لتأدية الامتحانات، وتخصيص قاعات خاصة مهيأة، وتوفير الخدمات التي يحتاجها الطلبة ذوي الإعاقة خلال تأديتهم للامتحان ووجودهم في الحرم الجامعي.

وقالت عميدة شؤون الطلبة الدكتورة فاطمة محمد المالكي «إن كلاً من كلية الحقوق، وعمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع مركز جامعة البحرين الصحي، ودائرة الأمن والسلامة، قد تعاونوا لتنظيم سير امتحانات منتصف الفصل لطلبة الكلية، وتم تخصيص فريق من الموظفين لتقديم الخدمات التي تضمن توفير أجواء صحية ومناسبة، لتمكين الطلبة من تأدية الامتحانات بيسر وسلامة، من خلال الإشراف على سير الامتحانات، وتهيئة قاعات الامتحانات حسب تعليمات وتوصيات الفريق الطبي، بما يكفل راحة الطلبة وسلامتهم، كما تم تخصيص فريق من الموظفين لفحص حرارة الطلبة، وتوجيههم للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإرشادهم والإجابة عن استفساراتهم، وفريق آخر أنيطت به عملية تعقيم المرافق والفصول الدراسية، حسب الخطة الموضوعة من قبل العمادة».